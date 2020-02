Stiri pe aceeasi tema

- Medicul nigerian condamnat in 2018 dupa ce a introdus in Romania o substanta extrem de toxica, letala la atingere, ramane in inchisoare. Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia la executare declarata de dr. Oviarobo Osagie Enebulele Hope, astfel ca acesta ramane cu pedeapsa de 3 ani si 8 luni…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, e de parere ca Igor Dodon ar trebui sa fie arestat si adus in fata instantei, dupa ce liderul de la Ankara, Recep Erdogan, a dat de inteles ca Igor Dodon a contribuit la expulzarea profesorilor turci care activau la Liceul „Orizont” din Republica Moldova.

- Procuratura Generala a anuntat despre faptul ca a obținut de catre procurorii din Criuleni condamnarea la pedeapsa cu inchisoare a unui cetațean de 41 de ani, care a incercat sa omoare doi barbați și o femeie, din gelozie.