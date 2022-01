Medic cercetat penal după ce a împins o femeie pe holul Spitalului Judeţean Brăila. Reacția managerului Polițiștii din Braila s-au autosesizat dupa ce filmari cu incidentul au aparut in mediul online. In inregistrarea respectiva se vedea cum conflictul verbal dintre cei doi s-a transformat intr-unul fizic.Femeia ar fi avut o suparare legata de o operatie la care a fost supus nepotul ei. Agenții au deschis un dosar de cercetare pe numele medicului, care e specialist in chirurgie plastica, informeaza Agerpres. Aceasta a fost amendata cu 2.000 lei pentru tulburarea linistii publice si cu 500 de lei pentru ca nu purta masca de protectie.Reacția managerului spitalului„Din ce am vazut pe imaginile filmate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

