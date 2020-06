Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu reprimirea in spitale a pacientilor non-COVID, multi dintre acestia s-au plans de faptul ca li s-a cerut drept conditie pentru internare sa-si faca inainte testul pentru noul coronavirus, fapt considerat nu doar un abuz, dar si un pericol de izbucnire a unor noi focare, informeaza „Adevarul”.…

- In urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revista de specialitate, Organizația Mondiala a Sanatații „sfatuiește” sa foloseasca temporar clorochina sau derivații acesteia impotriva Covid-19, pana la analizarea rezultatelor stranse deja de la pacienți din 35 de țari. Spitalele din Anglia și…

- Numarul deceselor din Romania ar putea exploda in urmatoarele luni. Spitalele sunt goale, in timp ce starea bolnavilor cu diverse afecțiuni se deterioreaza rapid. Autoritațile locale cer Ministerului Sanatații sa permita internarea pacienților non-Covid, a caror viața este pusa in pericol. Potrivit…

- Un ghid pentru pacienții COVID-19 cu forme cronice ale afecțiunii a fost elaborat de epidemiologi in colaborare cu un ONG. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul “Recomandari de protectie pentru pacientii cronici…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Președintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din Romania, Victor Eșanu, reclama slaba dotare cu mijloace de protecție a personalului medical. Degeaba se scoate armata pe strazi daca medicii din linia intai sunt trimiși la lupta impotriva coronavirusului fara arme, spune el, potrivit MEDIAFAX.Președintele…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…