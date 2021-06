Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul timisorean Lucian Boncu, condamnat in prima instanta la 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri si trimis in judecata pentru ca a comandat asasinarea jurnalistului Dragos Bota, a fost prins in Italia.

- Fostul sot al cantaretei Monica Anghel, medicul Andrei Carantino, a murit vineri dimineata, la numai 61 de ani, scrie stiripesurse.ro."In aceasta dimineata, cunoscutul doctor, Andrei Carantino, seful Sectiei de Chirurgie Plastica a Spitalului Bagdasar Arsenie a plecat in Imparatia Cerurilor Dumnezeu…

- Fostul soț al cantareței Monica Anghel, medicul Andrei Carantino, a murit vineri dimineața, la numai 61 de ani! Reputatul chirurg plastician de la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar – Arseni ar fi suferit, in urma cu cateva luni, o ruptura de aorta. „In aceasta dimineața, cunoscutul doctor,…

- Nascut la Oradea, Ioan Pop de Popa avea 93 de ani și era profesor doctor docent, medic cardiolog și specialist in chirurgie cardio-vasculara.Prin anii 50, academicianul a realizat prima inima artificiala și primul plaman artificial din Romania, printre primele patru din lume. Tot el a fost cel care…

- Medicul legist a prezentat duminica primele concluzii ale anchetei in cazul barbatului decedat dupa ce a fost imobilizat de polițiști. Moartea fost violenta, barbatul a murit asfixiat in urma comprimarii parților moi ale gatului și ale toracelui. De asemenea, medicul legist susține ca victima avea mai…

- Actrita britanica Helen McCrory, cunsocuta in special pentru rolurile jucate in filme precum „Skyfall”, in pelicule din seria „Harry Potter” și in serialul de televiziune de succes „Peaky Blinders”, a murit de cancer la 52 de ani, relateaza AFP si DPA, citate de Agerpres . Vestea ca Helen s-a stins…

- Una dintre cele mai populare prezentatoare de știri din Italia, Diletta Leotta, a fost jefuita. Banda de spargatori vizeaza, de cele mai multe ori, locuințe de lux. Din locuința femeii au disparut bunuri in valoare de 150.000 de euro. Intr-un final, talharii au fost prinși. Infractorii au fost reținuți…