- Consiliul National al Audiovizualului din Israel a anuntat duminica retragerea licentei de difuzare pentru postul evanghelic american GOD TV, acuzandu-l ca incearca sa promoveze un „continut crestin” intr-o tara in care prozelitismul este strict reglementat prin lege, transmite AFP.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, amenința cu procese postul Realitatea Plus pentru "grave prejudicii de imagine și calomnie". Oprișan acuza postul de televiziune ca in emisiunea "100% TU DECIZI" i-ar fi prezentat "o presupusa activitate infracționala", deși, susține președintele…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat, anunța agerpres.ro. Aproximativ un sfert (24,7%) din PIB-ul UE…

- Unul din trei (32%) locuitori ai Uniunii Europene nu putea face fata in 2019 unor cheltuielii financiare neasteptate, precum costul unei interventii chirugicale, o inmormantare, inlocuirea unui automobil sau a unei masini de spalat, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre…

- Bilanțul epidemic al Letoniei este de 812 cazuri de COVID-19, 12 morți și 267 de vindecați, deși autoritațile nu au blocat economia. Premierul tarii, Krisjanis Karins, a explicat pentru Sunday Telegraph care a fost reteta succesului, in conditiile in care masurile de distanțare nu au fost drastice,…

- ■ fosta jurnalista, timp de 12 ani la postul local de televiziune din Roman, Gabriela Jescu, a emigrat in Canada ■ acum lucreaza ca inspector guvernamental ■ Gabriela Jescu, fost jurnalist la postul local de televiziune CNS Roman, relateaza din indepartata Canada modul in care cei de acolo trec peste…

- Un roman care muncește in Riga povestește cum se traiește in mijlocul unei țari care are mai puțin de 500 de infectari și un singur cetațean decedat.Daniel Tudor e antrenor cu portarii la campioana Letoniei, FC Riga, și povestește ca statul baltic a adoptat o poziție diferita de cea a majoritații celorlalte…

- Vanzari mai mari in UE au fost inregistate la alimente, bauturi si tigari. Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 11,9% in februarie, comparativ cu perioada similara din 2019. Acesta a fost cel mai puternic ritm de crestere inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata…