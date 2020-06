Mediastandard.ro: Cât de periculos a devenit jurnalismul într-o democrație? Reporterii americani au fost țintele atacurilor forțelor de ordine ​​Jurnalismul a devenit una dintre cele mai periculoase meserii din lume&", concluziona RSF la sfârșitul lui 2018, în contextul în care raportul anual arata un numar mare de reporteri uciși sau închiși. La nivel discursiv, tindem sa credem ca cenzura presei este un fenomen care se întâmpla doar în statele în care democrația palește sau se afla într-o stare de moarte clinica. Cu toate astea, evenimentele recente din SUA ne arata ca jurnaliștii nu sunt în pericol doar în statele totalitare, ci și în democrații.



