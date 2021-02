Mediastandard.ro: BBC ia în calcul introducerea subscripțiilor pentru serviciul său global de știri Cel mai vechi radiodifuzor public britanic, BBC, ia în calcul introducerea unei subscripții pentru serviciul sau global de știri. Prin adoptarea acestei masuri, The British Broadcasting Corporation spera sa reduca impactul &"semnificativ&" al pandemiei asupra sectorului media. Informația a fost lansata chiar într-un raport financial al instituției media, publicat miercuri. În timp ce decizia de introducere unui model de subscripție platita - prin care utilizatorii vor putea accesa mai mult conținut - nu este înca luata, BBC susține ca ea este de luat în considerare,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informatia, aparuta in presa internationala, arata ca directorul general al companiei Pfizer a anuntat ca va finanta o celula de supraveghere in teren a mutatiilor.Scopul celulei este sa schimbe in timp real forma vaccinului de acum, care functioneaza bine impotriva noii tulpini britanice, dar care…

- Descoperire macabra ieri dimineața, pe o strada din Bistrița. O femeie care mergea la serviciu a vazut o mașina ieșita de pe carosabil. La volan se afla un barbat care, din nefericire, era decedat. Acesta era angajat al Primariei Bistrița. O bistrițeanca ce mergea ieri dimineața la serviciu, a vazut…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna (44 de ani), considera ca trebuie reluate discuțiile pentru o posibila introducere a unei taxe auto, pe poluare. Tanczos Barna a declarat ca va demara discuțiile cu producatorii și dealerii auto pentru a se asigura ca nu face greșeala pe care au facut-o și alți miniștrii…

- Instanța orașului Moscova va anunța sentința fostului manager de virf al Inter RAO, Carina Țurcan, acuzata de spionaj, la sfirșitul lunii decembrie, a declarat Serviciul de presa al instanței pentru Interfax. „Verdictul Carinei Țurcan va fi anunțat pe 29 decembrie la 10:30”, a declarat instanța. Informația…

- Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat marți legea prin care președintele ales Maia Sandu a ramas fara Serviciul de Informații și Securitate, trecut din subordinea șefului în statului în cea a Parlamentului, scrie Jurnal.md. Demersul lui Dodon vine…

- Supermarketurile sunt cele mai frecvente locuri pe care oamenii le-au vizitat in zilele premergatoare unui test pozitiv, aratp aplicația Test and Trace din Anglia, dupa cum relateaza Sky News. Serviciul de Sanatate Publica urmarit traseul persoanelor care au dat rezultate pozitive in perioada 9-15 noiembrie.…

- Medicii de la Spitalul Neamț au sunat de patru la 112. Informația a fost confirmata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care precizeaza ca sambata, 14 noiembrie, au fost primite patru apeluri la 112 pentru anunțarea incendiului de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Piatra…