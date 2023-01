Mediaș: Un bancomat a ars cu tot cu banii din el Un bancomat a ars in totalitate, iar o parte din peretii interiori ai imobilului unde era amplasat bancomatul au fost afectati de fum, in urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui circuit electric, informeaza ISU Sibiu. Incidentul a avut loc, duminica dimineata, in municipiul Medias, pe strada I.C. Bratianu. Potrivit purtatoarei de […] The post Mediaș: Un bancomat a ars cu tot cu banii din el appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

