MEDIApharm angajează tâmplari pentru execuţie şi montaj mobilier MEDIApharm, companie locala din domeniul executiei si montajului de mobila, ofera oportunitati de cariera pentru tamplari. Firma este in plin proces de extindere a echipei si angajeaza, in aceasta perioada, tamplari pentru executie si montaj mobilier. Pentru primul pas al selectiei, toti cei interesati sunt invitati sa trimita candidatura la adresa de email [email protected] sau sa se programeze prin telefon, la numarul 0766 371 171. Compania ofera nu doar salarii motivante si bonusuri, ci si posibilitatea de lucru intr-o echipa solida, intr-un mediu sigur si stabil. MEDIApharm este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de alegerea celei mai bune firme de transport auto, mai ales pentru compania ta, este extrem de important sa știi ca poți avea increderea in ea și ca ofera servicii de calitate. Daca pana acum nu ai angajat nicio firma de transport auto, atunci poate ți se va parea destul de dificil…

- O firma de dezvoltare imobiliara propune construirea unei cladiri de birouri langa parcul stiintific Tehnopolis. Compania SMP Residence Construct are in proprietate un teren cu o suprafata de aproape 3.700 mp si solicita aprobare de la Primarie pentru amenajarea de spatii de birouri, comert, servicii…

- Teconnex ANGAJEAZA OPERATORI mașini-unelte semiautomate și automate. Partenerii și colegii noștri spun ca suntem o echipa frumoasa, ca avem o atmosfera placuta de lucru in TECONNEX EUROPE! Iți asiguram o

- Companie din Turda angajeaza: OPERATOR PRODUCȚIE Compania din Turda este specializata in acoperiri electrolitice pentru piese metalice – dedicate Industriei Auto, principalul proces fiind de acoperire cu Zinc Nichel al

- Compania CNC Industry va investi peste 36 milioane de lei in construirea unui aparthotel cu un regim subsol, parter, 6 etaje și un etaj tehnic, in zona din spatele facultaților tehnice. Potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ), firma are la dispoziție un teren de 860 mp, iar construcția va ocupa 65% din…

- Fabrica de producție din Apahida angajeaza: Electricieni Lacatuși Operatori CNC Frezori Șlefuitori metale Sudori TIG Compania este specializata in proiectarea si productia echipamentelor de ambalat. Beneficii: Transport asigurat gratuit Salariu

- In premiera, Facebook a inceput sa piarda din utilizatori. Tinerii migreaza spre alte platforme. Gigantul rețelelor sociale Facebook a constatat o scadere a utilizatorilor activi zilnici (n.r. – Daily Active Users, DAU), pentru prima data in istoria sa de 18 ani. Compania-mama a Facebook, Meta Networks,…

- Greva STB a blocat traficul din București pentru mai multe zile. Compania a anunțat ca face angajari, ca urmare a grevei ilegale, iar la sediu au venit mai mulți oameni interesați de un job ca șofer de autobuz, troilebuz sau tramvai. De fapt, la STB s-a facut coada pentru angajare pe posturile de șoferi,…