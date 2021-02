Stiri pe aceeasi tema

- Media zilnica a noilor cazuri de COVID-19 a scazut in ultimele zile sub 100.000 pentru prima data dupa cateva luni in Statele Unite, insa expertii avertizeaza ca numarul de noi infectii ramane ridicat si ca masurile sanitare in vigoare trebuie mentinute, noteaza Reuters. Media mobila pe sapte zile din…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a inchis, vineri, trei focare COVID-19, intre care se afla si un centru privat de ingrijire a persoanelor varstnice din Timisoara, dupa aproape doua luni de izolare, care a avut cel mai mare numar de infectati, 87, dintre centrele similare. Au mai fost declarat…

- Capitala ramane pe prima pozitie in topul zonelor unde au fost inregistrate cele mai numeroase noi infectari cu virusul SARS-CoV-2. In Bucuresti au fost raportate 1.096 de cazuri noi, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 95.476. Pe locul 2 este judetul Ilfov, cu 304 noi infectari, urmat de judetul…

- Rusia a inregistrat luni un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, in absenta unui lockdown generalizat, informeaza AFP. A patra cea mai afectata tara din lume, Rusia a raportat 29.350 de infectari noi in ultimele 24 de ore, la un total de peste 2,87 milioane de cazuri. In ceea ce priveste numarul…

- Statele Unite au inregistrat vineri, pentru a doua zi consecutiv, un record de infectari cu coronavirus in 24 de ore, cu 225.201 de noi cazuri recenzate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, potrivit news.ro.

- Potrivit Instituției Prefectului Timiș, pentru prima data in ultima perioada, in județul nostru, rata de infectare cu coronavirus este mai mica de 5/1000 de locuitori. In ce localitați au fost depistate cele 278 de noi cazuri.

- Autoritatile din Arges au fost primele care au impus (din vara) purtarea mastii de protectie in spatiu deschis. Efectele s-au vazut in octombrie: o medie sub 30 de noi infectari in 24 de ore. Vineri, 27 noiembrie, sunt de peste 10 ori mai multe, iar Pitestiul este la un pas de carantina.

- Bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus continua sa creasca in Maramures. In ultimele 24 de ore au fost raportate trei noi decese, in vreme ce numarul de infectari a crescut cu 45, la aproape 7.000 de cazuri in total.