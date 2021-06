Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane din judetele Cluj si Salaj, cu varste cuprinse intre 21 si 37 de ani, au fost arestate preventiv sub acuzatia de trafic si consum de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat de presa dat…

- In acest week-end au loc la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, finalele Campionatului Național de Atletism pentru seniori și tineret, competiție la care clubul campinean CSS ”Constantin Istrati”, coordonat de prof. Mihaela Marin, este reprezentat de cei mai valoroși sportivi.

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, sambata, au fost vaccinate 3.754 persoane in centrele drive-thru. ”3.754 persoane vaccinate astazi in centrele Drive-Thru. Pana astazi, 25.683 de persoane au fost vaccinate in centrele Drive-Thru din tara. Impreuna putem sa invingem pandemia…

- Liderul U-BT Cluj-Napoca a trecut de SCM Timișoara, scor 67-66, intr-un meci contand pentru ultima etapa a sezonului regulat, disputat in Sala Antonio Alexe din Oradea. Partida a demarat favorabil echipei clujene. Aceasta a fost in avantaj pe tot parcursul primului sfert, deprinzandu-se la un moment…

- USR PLUS a propus-o pe Ioana Mihaila, in prezent secretar de stat in Ministerul Sanatații, pentru a prelua conducerea acestei instituții. Propunerea a fost acceptata de premierul Florin Cițu și președintele Klaus Iohannis. Mihaila a depus miercuri seara juramantul la Palatul Cotroceni. „Prioritatea…

- Romania a obținut șase medalii, doua de aur și patru de argint, la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese (Italia), in urma acestor rezultate țara noastra ocupand locul al patrulea pe națiuni. Din echipajul barcii masculine de 8+1, clasata pe poziția secunda, in spatele Marii Britanii, face ...

- Rezultate de excepție pentru halterele bacauane la Campionatele Europene de Seniori de la Moscova. Deși nu sunt inca senioare, Cosmina Pana (CSM Bacau) și Mihaela Valentina Cambei (CSM Onești) au urcat pe podiumul Europenelor din Rusia, totalizand trei medalii, adica jumatate din cele caștigate de delegația…