La Craiova, pe stadionul ”Nicolae Marașescu”, in Cupa Romaniei la atletism pentru seniori și tineret (sub 20 ani), nu numai atelții ploieșteni au avut rezultate meritorii. Astfel, a existat și un sportiv campinean prezent la aceasta competiție, Eduard Unguroaica (antrenor Jenica Bran), care a avut o evoluție foarte buna in proba de triplusalt. Cu o saritura care a masurat 14,74 m, Eduard a reușit sa caștige proba la categoria sub 20 ani și sa se claseze pe un excepțional loc secund in intrecerea seniorilor!