- Atleta din Alba, Larisa Ardean, aur la Campionatul Național de Copii. Elena Petrescu și Maria Sicoe, rezultate foarte bune Marșaluitoarea Larisa Ardean, sportiva cu dubla legitimare (CS Unirea Alba Iulia, LPS Unirea Alba Iulia), a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Copii, desfașurat la…

- FOTO: Larisa Ardean (LPS/ CS Unirea Alba Iulia), campioana naționala, cu record personal, la marș, copii Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioana naționala in cadrul Campionatului Național de copii, competiție care se disputa la București. Pregatita de antrenorul Gabriel…

- Noul Centru european de competente in materie de securitate cibernetica a fost inaugurat, marți, la Bucuresti, in campusul Universitatii Politehnice. Este prima agenție a Uniunii Europene cu sediul in Romania. Gazduirea Centrului european pentru competente in domeniul securitatii cibernetice la Bucuresti…

- Violonistul David Garrett revine la Bucuresti si va concerta pe 18 august, la Arenele Romane, un loc adecvat conceptului scenic al show-ului „Iconic”. Concert inedit de muzica clasica va fi sustinut in aer liber, incepand cu ora 20.00, conform news.ro.Dupa turneul de succes al anului 2022, „Alive-my…

- ”Sunt unii care beneficiaza de concedii medicale, deși sunt sanatoși. Orice se face..se gasește o metoda de a fensat sistemul” declara șeful CAS BN, Vilhelm Szekely. Un deputat PNL a venit cu o propunere legislativa: polițiștii sa verifice daca cei aflați in concedii medicale sunt acasa. Concediile…

- Sportivele CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Popa (fosta Acatrinei) și Alexandra Cristea, au obținut rezultate bune și clasari fruntașe la Campionatul Balcanic de Marș, desfașurat duminica, 9 aprilie, in Turcia, la Antalya. Astfel, Mihaela Popa, care a concurat la senioare in proba de 20 de kilometri marș,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” s-a alaturat, in calitate de partener, Liceului de Arte Regina Maria Alba Iulia, organizator al Olimpiadei Naționale de Interpretare Vocala, Instrumentala și Studii Teoretice Muzicale, clasele IX – XII, care se va desfașura la Alba Iulia, in perioada 10 – 14 aprilie 2023.…

- Mihaela Popa (fosta Acatrinei), sportiva legitimata la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de aur la Campionatul Național, in proba de 35 de kilometri marș. Campionatul Național de Marș a avut loc sambata, 25 martie, in Slovacia, cu ocazia desfașurarii competiției sportive ”World Athletics…