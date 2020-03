Stiri pe aceeasi tema

- ​Liga Profesionista Bulgara a anuntat ca meciurile de fotbal din urmatoarele doua etape ale primei ligi se vor desfasura fara spectatori, în contextul înmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, informeaza lequipe.fr.În Bulgaria au fost depistate patru cazuri de infectare…

- Ovidiu Hațegan (39 de ani) va arbitra meciul dintre Valencia și Atalanta, din „optimile” Ligii Campionilor. Italienii s-au impus in tur cu 4-1. Valencia și Atalanta se vor intalni marți, de la 22:00, intr-un meci fara spectatori. La centru va fi o brigada romaneasca. Ovidiu Hațegan ii va avea asistenți…

- Toate meciurile din campionatul Bulgariei se vor disputa cu portile inchise in urmatoarele doua etape, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Federatia bulgara de fotbal (BFU), in timp ce in regiunile cele mai afectate au fost amanate toate evenimentele sportive, informeaza Reuters,…

- Meciurile de fotbal din Liga I se vor disputa cu portile închise începând de duminica, 8 martie, conform unei declaratii facute de secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, din cauza raspândirii virusului COVID-19. "Ce sa facem, eu sunt…

- Meciurile de fotbal din Liga I se vor disputa cu portile inchise incepand de duminica, 8 martie, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, din cauza raspandirii virusului COVID-19. "Ce sa facem, eu sunt la liga acum, discutam, sa se dispute cu portile…

- Fostul mare jucator italian Cafu crede ca este o idee buna ca meciurile din Italia sa se joace cu porțile inchise, din cauza epidemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Coronavirusul a blocat fotbalul din Italia. Autoritatile isi iau toate masurile de precautie pentru a stopa raspandirea virusului,…

- Partidele Juventus-Lyon si PSG-Dortmund, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, s-ar putea disputa cu portile inchise din cauza epidemiei de coronavirus. UEFA a anuntat ca monitorizeaza atent...

- Meciul de Cupa Davis Japonia - Ecuador se va disputa fara spectatori din cauza epidemiei de coronavirus, a decis, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF), informeaza lequpe.fr, potrivit news.ro.Partida, la care va participa si tenismenului japonez Kei Nishikori, fost numarul 4 mondial,…