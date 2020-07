Stiri pe aceeasi tema

- Meciul din Liga I dintre Viitorul și Academica Clinceni a fost amanat. Cele doua formații au așteptat pana in ultima secunda rezultatul testelor la coronavirus, iar pentru 6 dintre jucatorii antrenați de Gheorghe Hagi, rezultatele au fost neconcludente, informeaza Telekomsport.Citește și: SHOW…

- FC Viitorul se afla in fata unui nou meci important din play-out-ul Ligii I. Echipa lui Gheorghe Hagi va da piept, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Ovidiu, cu FC Hermannstadt. Constantenii vin dupa infrangerea surprinzatoare suferita la Ploiesti, in fata Chindiei Targoviste, scor 1-2, si doresc…

- CS U Craiova și Astra se intalnesc astazi, in primul meci al oltenilor dupa pauza impusa de coronavirus din Liga 1. In etapa a 3-a din play-off, Astra a remizat pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 0-0;De cealalta parte, Craiova a ratat meciul cu Botoșani dupa ce medicul moldovenilor a fost depistat…

- Craiova și-a recuperat „motoreta”, dupa o problema musculara la coapsa dreapta, aparuta acum aproape doua saptamani, in amicalul cu Viitorul (0-3). Craiova - Astra se joaca vineri, de la 20:00 și este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Digi, Telekom și Look Tot raul este spre bine. Oltenii regretau…

- Sambata, 13 iunie, s-a reluat campionatul Ligii I de fotbal, dupa intreruperea cauzata de coronavirus. In etapa a 3-a din play-out s-au disputat primele doua meciuri: FC Voluntari – Academica Clinceni 3-0 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt 1-1. Cel de-al treilea joc al rundei a fost programat…

- Viitorul, lider in play-out-ul Ligii 1, joaca astazi un meci tare cu Poli Iași, care a cazut pe loc de baraj dupa victoria lui FC Voluntari de ieri, 3-0 cu Academica Clinceni. Meciul dintre Viitorul și Poli Iași se anunța a fi o incelștare pe cinste. Formația „Regelui” va da piept cu echipa lui Mircea…

- ​Prima etapa de la reluarea Ligii 1 la fotbal le va aduce fața în fața pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele doua locuri în ierarhie. Derbiul va avea loc duminica, de la ora 20:00. Înainte de confruntare, Bogdan Vintila a oferit, printre altele, și o definiție proprie…

- Echipa de fotbal FC viitorul si-a reluat antrenamentele la baza de pregatire a Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, a anuntat clubul constantean intr-un comunicat postat sambata seara pe site-ul sau oficial."Dupa o pauza de mai bine de doua luni de la ultimul antrenament efectuat pe stadionul Central…