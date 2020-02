Meciul cu Dinamo, rușinea carierei pentru MM Stoica Mihai Stoica a postat un mesaj pe Facebook, in care spune ca esecul du Dinamo din derby reprezinta pentru el cea mai mare rusine traita intr-o cariera de 25 de ani. "Am in spate o cariera de peste 25 ani, cu mai multe realizari decat indrazneam sa visez. Au fost si dezamagiri. Nu gen Knattspyrnufelag, dar au fost. DOAR CA O RUSINE MAI MARE DECAT CEA TRAITA DUMINICA NU-MI AMINTESC. Nu conteaza ca sansele la titlu au ramas intacte sau ca ei isi continua traditia in playout. Conteaza doar ca ne-am prezentat lamentabil in fata suporterilor care s-au intors langa noi cu elan si sperante. Putem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și FCSB se infrunta azi in Derby de Romania, iar Mihai Stoica i-a ironizat pe rivali intr-o postare pe Facebook. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Dupa ce…

- Royal Bank of Scotland nu va mai utiliza acest nume la nivelul grupului, dupa 293 de ani, si va adopta brandul NatWest, care provine de la National Westminster Bank, pe care RBS a cumparat-o in anul 2000 si care este mult mai populara in sondajele de opinie privind satisfactia clientilor din Marea Britanie,…

- Gheorghe Mustața a purtat deja discutii cu mai mulți oameni importanți din Peluza Nord și au ajuns la o concluzie comuna: "Incepand cu meciul contra lui Dinamo vom reveni la stadion alaturi de FCSB". Deși pagina de Facebook a Peluzei Nord a publicat, miercuri, un mesaj prin care neaga aceasta…

- Fostul director sportiv de la Dinamo și CFR Cluj, in prezent președinte la CSM Reșița, Cristi Bobar, a fost implica, marți, intr-un accident de circulație, in județul Hunedoara.Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Hațeg, pe DN 68, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit…

- Lucian Becali a jucat la meciul FCSB - Astra GG sau 3+. Asta inseamna ca marcheaza ambele echipe sau se inscriu minimum trei goluri, iar cota acestui eveniment era 1.50. "Un pic așa de control. Of, de semințe" a scris Lucian Becali in descrierea imagini cu biletul de la pariuri postata pe…

- Emy Barsasteanu, patroana unei gradinite private din municipiul Targu Jiu, povesteste pe Facebook ca a avut parte de o experienta de cosmar la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu.

- Fotbalistul formatiei Dinamo si al echipei nationale, Dan Nistor, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in partida cu Spania din preliminariile EURO 2020 jucatorii primei reprezentative trebuiau sa spele rusinea dupa infrangerea cu Suedia, dar nu au reusit si s-au facut de ras pierzand…