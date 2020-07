Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca meciul dintre Academica Clinceni și Politehnica Iași, programat inițial pentru sambata, se va disputa duminica, de la ora 14.30, in cazul in care și cel de-al doilea test pentru COVID-19 al jucatorului de la Iași va fi negativ, informeaza Mediafax.Citește…

- Meciul dintre Academica Clinceni si Politehnica Iasi, programat sa se dispute sambata 25 iulie, cu incepere de la ora 15:30, in etapa a 11-a din faza play-out a Ligii I, nu se va mai juca din cauza aparitiei unui caz de infectare cu COVID-19 in cadrul echipei iesene, a anuntat Liga Profesionista de…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul urmatoarele etape din play-off-ul și play-out-l Ligii 1. Liga Profesionista de Fotbal are de furca in alcatuirea programului. Cele 6 cazuri de coronavirus aparute in lotul lui Dinamo au complicat serios calculele. „Cainii”, care aveau deja o restanța,…

- Liga Profesionista de Fotbal a reprogramat meciurile echipei Dinamo dupa testarea negativa la COVID-19 a jucatorilor si staff-ului tehnic, prima partida a acesteia urmand sa se dispute, duminica, 21 iunie, pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. "FC Dinamo reintra in programul Ligii…

- 15 mai , este data in care Romania va ieși oficial din starea de urgența, și in care sportivii iși vor putea relua antrenamentele, dar le vor putea face in anumite condiții. „Pentru sportivii profesionisti este posibila realuarea antrenamentelor. In prima faza nu se vor relua si competitiile. Repet,…

- Gaz Metan Medias este echipa din Liga I cu cele mai multe meciuri incheiate 0-0, potrivit unui studiu dat publicitatii, luni, de Observatorul de fotbal CIES, ce a luat in calcul partide disputate in 150 de campionate intre ianuarie 2015 si decembrie 2019. Procentul meciurilor lui Gaz Metan…

- Etapa a 11-a din turneul de fotbal virtual LIGA 1 la FIFA 20, competitie organizata de Liga Profesionista de Fotbal in mediul online, a consemnat scorul campionatului. Echipa FC Viitorul Constanta (reprezentata de Robert Dumitru) a realizat cel mai clar succes, 13-0 cu CSM Politehnica Iasi (reprezentata…

- In meciul cu Politehnica Iasi, din etapa a 11 a a a Ligii 1 de fotbal virtual, FC Viitorul a inregistrat cea mai categorica victorie de pana atunci, scor 13 0.Echipa de pe litoral este reprezentata in competitia organizata de Liga Profesionista de Fotbal de Robert Dumitru, gamer profesionist, component…