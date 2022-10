Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei "foi de parcurs" vizand sa introduca, in saptamanile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderii Uniunii Europene au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei "foi de parcurs" vizand sa introduca, in saptamanile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP, citata de Agerpres.

- Spania a ajuns la un acord cu Franta pentru crearea unui gazoduct submarin care sa lege Barcelona si Marsilia. Detaliile acestui proiect energetic vor fi facute publice la inceputul lunii decembrie.

- Criza din energie domina reuniunea liderilor europeni, care se desfasoara la Bruxelles. Tema principala este cea a plafonarii pretului gazelor. Comisia Europeana a propus la inceputul saptamanii discutarea acestui subiect.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi marți, 11 octombrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Georgiei, Salome Zourabichvili, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in țara noastra la invitația Președintelui Romaniei. Vizita Președintelui Salome Zourabichvili la…

- In timp ce costurile energetice ale Europei cresc vertiginos, Rusia arde in gol cantitați mari de gaze naturale, potrivit unei analize citate de BBC News. Experții spun ca, in condiții normale, gazul ar fi fost exportat in Germania. Aceștia afirma ca uzina de langa granița cu Finlanda, arde in fiecare…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 2%, pana la cele mai reduse niveluri inregistrate in ultimele sase luni, inainte de invazia Rusiei in Ucraina, datele economice starnind ingrijorari cu privire la o potentiala recesiune globala, in timp ce piata astepta clarificarea discutiilor pentru…

- In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri și deja sunt in cautare de cazare. Unii vor primi locuri de cazare in campusurile universitațile, dar mulți vor fi nevoiți sa-și gaseasca ceva cu chirie. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și…