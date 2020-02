Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO viral: Trei ursuleți filmați in timp ce se joaca cu roata unei mașini. Imaginile au cucerit internetul Trei ursuleți au fost filmați jucandu-se cu roata unui mașini, in județul Harghita. Imaginile au fost postate pe Facebook și au strans mii de aprecieri din partea utilizatorilor.…

- Imagini haioase cu trei pui de urs, care au fost filmati in timp ce se jucau cu roata unei masini. Clipul a fost postat de cei de la Observatorul de ursi din Harghita. Cei trei pui se apropie de un autoturism de teren parcat intr-o padure.

- Mai multe persoane care asteptau la ocazie la iesirea din Cluj-Napoca spre Floresti au fost surprinse in timp ce se inghesuiau in portbagajul unei masini. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar Politia face ancheta, scrie Mediafax. Potrivit unor fotografii postate pe Facebook, un barbat cu o plasa…

- Scandalul din USR continua in contextul in care a fost convocata pentru miercuri o noua ședința a Biroului Național al partidului pentru a vota un nou lot de excluderi din partid din randul celor care il critica pe Dan Barna.

- Vineri in timp ce conducea autoutilitara pe DN 29 din orașul Salcea, pe fondul nepastrarii unei distante suficiente in mers, un barbat de 30 de ani din comuna Moara, a intrat coliziune fata-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat de 30 de ani din județul Calarasi, pe care l-a proiectat…

- Accident pe strada Studentilor din Capitala. Doua masini s-au lovit violent.O masina a fost avariata grav. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- "La noi nu vine nimeni sa ne intrebe de viața noastra. Cu cateva zile inainte de alegeri, apar in cartier mașini d-ale primariei. Merg din poarta in poarta și ne zic cu cine sa votam. Ne dau cate 20 de lei sau vin cu cate o paine, cate o sticla de ulei", spune o mama a 9 copii. Comunitatea…