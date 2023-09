Stiri pe aceeasi tema

- Un mecanic de locomotiva a fost depistat pozitiv la canabis, in timp ce alti doi mecanici care desfasurau activitati de manevra au refuzat testarea pentru depistarea substantelor psihoactive. Aceasta situatie a avut loc in cadrul actiunilor desfasurate la Revizia de Vagoane Calatori din statia CF Buzau,…

- Un mecanic de locomotiva a fost depistat pozitiv la canabis iar alti doi care desfasurau activitati de manevra au refuzat testarea pentru depistarea substantelor psihoactive, celor in cauza fiindu-le intocmite dosare penale. La initiativa conducerii CFR, miercuri, 27 septembrie, reprezentanti ai Revizoratului…

- Pentru CFR Calatori, siguranta si securitatea pasagerilor este prioritara. In acest context, in data de 27.09.2023, la initiativa CFR Calatori, reprezentanti ai Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul companiei impreuna cu reprezentanti ai Politei Transporturi Buzau au desfasurat activitati…

- Un mecanic de locomotiva care a manevrat doua trenuri de calatori a fost ulterior depistat pozitiv cu aparatul drugtest la canabis, transmit polițiștii din Galați. Alți doi angajați au refuzat testarea. Pe numele celor trei a fost deschis dosar penal. Polițiștii se aflau in timpul unei acțiuni de control…

- Polițiștii au depistat un mecanic de locomotiva care consumase cannabis și care condusese doua trenuri de calatori, scrie Club Feroviar, care preia un comunicat transmis joi, 28 septembrie, IPJ Galați.In cadrul acțiunii RAW (Rail Action Week), agenții Sectiei Regionale de Poliție Transporturi Galați…

- Polițiștii din Galați au depistat un mecanic de locomotiva care consumase canabis și care iși desfașurare activitatea pe doua trenuri de calatori. „In cadrul acțiunii RAW (Rail Action Week), polițiștii SRPT Galați au efectuat verificari pe linia depistarii personalului feroviar care desfașoara serviciul…

- Tanar de 19 ani din Alba, prins de polițiștii din Cluj in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive Un tanar de 19 ani din județul Alba a fost prins, in miez de noapte, de polițiștii din Dej, in timp ce conducea un autoturism sub influența substanțelor psihoactive. Potrivit IPJ Cluj, in…

- Un craiovean a fost depistat, noaptea trecuta, la volan sub influența alcoolului si a substanțelor psihoactive. Un barbat de 45 de ani, din Craiova, a fost depistat de catre politisti ai Sectiei 4 , in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ilie Balaci. Acesta a fost testat cu aparatul drugtest,…