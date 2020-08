McLaren nu se grăbește cu electrificarea Constructorul britanic de automobile sport de lux McLaren se va concentra in urmatorii zece ani pe dezvoltarea de automobile hibride si estimeaza ca dezvoltarea de modele care functioneaza doar cu benzina va inceta pana in 2030. „Vom dezvolta motoare pentru urmatorii zece ani, le vom vinde pentru urmatorii 15 ani, dar ne asteptam ca o mare parte a lumii sa se alinieze in jurul datei de 2035 pentru o tranzitie totala spre automobilele electrice”, a spus Mike Flewitt pentru Financial Times. Desi alti producatori auto, precum Volkswagen, si-au prezentat planurile cu privire la modele electrice, strategia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

