- Mihaela Radulescu a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care marturisește ca daca avea o fetița de crescut in aceasta epoca, ar fi facut totul ca ea sa ramana copil. Vedeta și-a exprima ingrijorarea fața de modul in care unele copile sunt expuse mult prea repede la lucruri care țin de maturitate.…

- Rocsana Marcu a pierdut procesul cu un barbat din Bucuresti pe care l-a acuzat ca i-a vandut o masina cu kilometrajul peste cap, scrie wowbiz.ro. Vedeta nu a reusit sa demonstreze in instanta ca „samsarul" care i-a vandut o masina in 2015 este cel care a dat inapoi acele din bord cu aproape 90.000…

- ANM a anuntat cum va fi vremea in Banat in intervalul 19 martie -1 aprilie. Meteorologii sustin ca pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va mentine deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori…

- E frumoasa, mereu ingrijita si are o silueta de invidiat! Lavinia Parva a dezvaluit cateva dintre secretele ei. Vedeta apeleaza la trucuri naturale, acasa, ori de cate ori are putin timp liber.

- BANAT Pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va menține deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -5 grade. In intervalul 23-27 martie vremea se va incalzi, iar valorile termice…

- FRIG PATRUNZATOR …Odata cu venirea primaverii, in județul Vaslui se inregistreaza minimele de temperatura din acest an. Polul frigului a fost, cum ne așteptam, la Negrești, unde la orele 5.00 termomentrele inregistrau o minima de -16 grade Celsius, temperatura resimțita fiind de -25 grade Celsius. La…

- Un baiețel de patru ani din Rusia a murit dupa ce a ieșit in toiul nopții afara, unde temperatura inregistrata era de -20 de grade Celsius. Bogdan, un copil in varsta de patru ani care suferea de somnambulism, a ieșit afara din casa pe timpul nopții, purtand doar o pereche de pijamale subțiri, potrivit siberiantimes.com.…

- Radauțenii care au traversat ieri dimineața Calea Bucovinei din municipiu au ramas surprinși de grozavia pe care au vazut-o vizavi de sediul Poliției de Frontiera. Daca in zilele in care trecusera anterior pe acolo erau obișnuiți sa intre in micul magazin alimentar din zona pentru un corn sau ...