Mbappe se va alătura antrenamentului echipei PSG joi seara Vedeta lui PSG , Kylian Mbappe, se va antrena joi seara cu restul lotului dupa un "examen clinic linistitor" efectuat joi la tendonul rotulian, unde fotbalistul a acuzat o problema care nu i-a permis sa evolueze in amicalul Frantei cu Germania (1-2), de marti seara, de la Dortmund, scrie AFP. "Rezultatele imagistice au fost bune, Kylian se va antrena joi seara cu echipa", a mentionat PSG, conform agerpres. Mbappe, cu 71 selectii si 40 goluri la nationala Hexagonului, ar putea fi astfel pe teren vineri seara in meciul cu Nice, din Ligue 1.

