Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a indemnat, vineri, Administratia de la Beijing sa reanalizeze oportunitatea impunerii noii legi privind siguranta nationala in provincia Hong Kong, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Indemnam China sa reanalizeze implementarea acestei legi si sa isi respecte…

- Douazeci si sase de persoane au fost arestate marti in Franta si Belgia, in ancheta deschisa dupa ce 39 de migranti vietnamezi au fost descoperiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, au informat miercuri parchetul din Paris si parchetul federal…

- Marea Britanie va redeschide centre comerciale si magazine in luna iunie, in cadrul unei noi etape de relaxare a restrictiilor antiepidemice, a anuntat luni seara premierul Boris Johnson, anunța MEDIAFAX.Pietele comerciale in aer liber si centrele pentru vanzari auto ar putea fi redeschise…

- Totul s-a intamplat in oraselul Campofranco din Caltanissetta. Anunțul a fost facut de nimeni altul decat primarul orașului, Rosario Pitanza. Acesta a precizat ca toate persoanele care au intrat in contact cu frizerul au fost bagate in carantina imediat ce testele au ieșit pozitive la noul coronavirus.…

- Marea Britanie a ajuns la aproape 43.000 de decese cauzate de COVID-19 si este tara cea mai afectata de coronavirus din Europa, ceea ce ridicâ mai multe întrebari cu privire la gestionarea crizei de catre premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, citata de Agerpres. În Anglia si Tara…

- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a Downing Street, scrie Reuters. In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost nevoit sa fie internat zece…

- Marea Britanie ar putea avea nevoie sa impuna starea de urgenta si restrictii de calatorie pentru a opri raspandirea coronavirusului, daca oamenii nu respecta sfaturile guvernului cu privire la distantarea sociala, a avertizat duminica premierul Boris Johnson, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut luni oprirea tuturor activitatile sociale din Marea Britanie si a ordonat persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani, intensificand lupta cu epidemia de coronavirus care se indreapta spre perioada de varf, transmite Reuters.