- Ambasadorul Regatului Unit in Iran, Robert Macaire, arestat scurt timp de autoritatile iraniene luna trecuta, a revenit la post, informeaza Reuters. "Am revenit recent de la Londra la Teheran. A fost o calatorie importanta, planificata de mai multa vreme", a anuntat diplomatul in farsi (persana), intr-o…

- Politia Metropolitana a anuntat ca barbatul impuscat duminica de agenti in cadrul unui incident de natura terorista in sudul Londrei a murit, informeaza Agerpres, citand Reuters. „Putem confirma ca barbatul impuscat astazi (duminica) de politie in jurul orei 14:00 in Streatham High Road (sudul Londrei)…

- Cantareata americana Madonna a anulat alte doua concerte pe care le avea programate la Londra in cadrul turneului mondial "Madame X" spunand ca are nevoie de timp pentru a se recupera in urma ''multiplelor leziuni'', informeaza Press Association. Artista, in varsta de 61 de ani, a prezentat…

- Actorul si cantaretul britanic Kenny Lynch, cunoscut pentru hitul ''Up on the Roof'', a murit miercuri la varsta de 81 de ani, a anuntat familia sa, relateaza Reuters si Press Association. ''Va anuntam cu tristete ca tatal nostru a murit miercuri dimineata. El va…

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si…

- O noua pictura murala realizata de artistul stradal Banksy, care abordeaza situatia persoanelor fara adapost, a aparut luni pe un zid din orasul britanic Birmingham, informeaza Press Association. Cea mai recenta creatie a artistului britanic, a carui identitate ramane invaluita in mister, infatiseaza…

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Madonna a anulat trei concerte din cadrul turneului sau actual din motive medicale, vedeta acuzand dureri ''coplesitoare'', informeaza joi Press Association. Artista in varsta de 61 de ani urma sa sustina mai multe concerte in Boston, Massachusetts, de la 30 noiembrie la 2 decembrie,…