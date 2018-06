Mazda MX-5 devine mai puternica! Afla ce putere dezvolta acum noua versiune!

Stiri pe aceeasi tema

- Richard Grenell, ambasadorul Statelor Unite in Germania, a declarat ca nu exista pericolul izbucnirii unui razboi comercial intre Uniunea Europeana si Statele Unite, pe fondul deciziei Washingtonului de a creste tarifele la importurile de otel si aluminiu, relateaza Deutsch Welle.

- Daca Iranul, dupa ieșirea Statelor Unite din acordul nuclear, iși va dezvolta o bomba atomica, la fel va proceda și Arabia Saudita. Declarația ii aparține șefului diplomației saudite, Adel al-Jubeir, scrie digi24.ro.

- Volkswagen a confirmat ca modelul de curse Golf GTI TCR va primi o versiune de serie care va purta același nume. Modelul va avea motor TSI de 2.0 litri și 290 CP și va fi cel mai rapid Golf GTI, intrucat viteza maxima va fi de 264 km/h.

- BMW Seria 6 Gran Turismo va fi disponibil din luna iulie in noua versiune 620d cu motor diesel de 2.0 litri, 190 de cai putere și un cuplu maxim de 400 Nm. Aceasta va deveni cea mai accesibila versiune din gama Seria 6 GT.

- Aston Martin pregateste o versiune si mai puternica a sedanului sportiv de lux Rapide S. Vorbim despre aproape 600 de cai putere, pe care britanicii i-au testat recent pe celebrul circuit de la Nurburgring, potrivit Digi24.ro.

- In reteaua virtuala globala au scapat primele imagini oficiale cu o noua, cea mai performanta versiune a micutului BMW M2 Coupe. Aceasta se va numi Competition si se va deosebi de un M2 obisnuit printr-un kit exterior aerodinamic modificat, dar si prin jante unice.

- Peugeot a confirmat ca 508 va primi inca o versiune sportiva in toamna acestui an, iar aceasta ar putea fi echipata cu motorul PureTech de 1.6 litri si 270 de cai putere disponibil in prezent pe 308 GTI. 0 0 0 0 0 0

- Partia din localitatea Sorenberg, situata in Alpii elvetieni, a fost gazda acestei intreceri neobisnuite, care a fost organizata de publicatia Carplanet. SUV-urile puse la incercare au fost Jeep Compass, varianta cu motor de 1,4 litri si 170 de cai putere, Opel Mokka (16 litri si 136 de cai), Renault…