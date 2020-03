Stiri pe aceeasi tema

- Federatia engleza de fotbal (FA) a anuntat ca a decis sa anuleze meciurile amicale pe care selectionata Angliei urma sa le dispute impotriva reprezentativelor Austriei (2 iunie) si Romaniei (7 iunie), dupa ce UEFA a luat decizia amanarii cu un an a turneului final al Campionatului European. "UEFA a…

- Khabib Nurmagomedov i-a lansat o provocare inedita lui Floyd Mayweather. Luptatorul UFC spune ca vrea sa lupte cu Mayweather dar intr-un meci cu reguli speciale: 11 runde de box si o runda de MMA. Floyd Mayweather l-a invins intr-un meci de box si pe irlandezul Conor McGregor, anunța MEDIAFAX.Khabib…

- Retras de aproape trei ani din box, Floyd Mayweather, 43 de ani, nu ar spune ”nu” revenirii in ring pentru un meci revanșa cu Conor McGregor. Cu o singura condiție: sa primeasca 600 de milioane de dolari.Neinvins de-a lungul carierei in boxul profesionist, Floyd Mayweather a vorbit in presa britanica…

- Floyd Mayweather (42 de ani) se pregatește pentru doua ciocniri-șoc in 2020. Fostul boxer american ar urma sa-i infrunte pe Conor McGregor (31 de ani) și pe Khabib Nurmagomedov (31 de ani), doua dintre legendele UFC-ului. Deși și-a anunțat retragerea din boxul profesionist in 2019, Floyd „Money” Mayweather…

- Vicepresedintele american Mike Pence le-a cerut joi celor aproape 50 de lideri mondiali adunati la Ierusalim sa asigure ca un alt Holocaust "nu s-ar mai intampla niciodata" si sa ramana uniti impotriva Iranului, informeaza DPA, potrivit Agerpres."Astazi ne amintim ce se intampla cand cei neputinciosi…

- Senatorul PSD Liviu Pop și deputatul PSD Gheorghe Șimon au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca asigurarea casei impotriva dezastrelor naturale, cum ar fi cutremure, inundații și furtuni sa fie obligatorie indiferent daca aceasta este locuita sau nu, conform Mediafax.„Persoanele…

- Celebrul pugilist Floyd Mayweather este cel mai bine platit sportiv al ultimilor zece ani, cu un total de 915 milioane de dolari, potrivit Forbes, potrivit news.roDin suma totala, Mayweather a castigat peste 500 de milioane de dolari meciurile cu Manny Pacquiao (2015) si cu Conor McGregor…

