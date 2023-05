Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Presedintele democrat american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, si-a anuntat marti candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, la care s-ar putea infrunta din nou cu Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- Presedintele american Joe Biden a emis marti un ordin executiv ce consolideaza verificarile antecedentelor pentru cumparatorii de arme in ceea ce Casa Alba promoveaza ca fiind cea mai cuprinzatoare politica pe care presedintele o poate adopta fara a recurge la Congres, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Ordinul…