Stiri pe aceeasi tema

- Interesul pentru vaccinare continua sa scada Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Interesul populației pentru vaccinarea a scazut dramatic în ultima perioada, ieri doar puțin peste 8.200 de persoane fiind imunizate cu prima doza. …

- Prezent la București pentru Grand Chess Tour 2021, o competiție care reunește opt dintre primii 12 jucatori ai lumii, Garry Kasparov a facut cateva mutari și pe tabla de șah politica a lumii: a vorbit despre situația jurnalistului belarus Roman Protasievici, despre razboiul ruso-ucrainean și despre…

- Platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com a anuntat vineri ca va rambursa Guvernului olandez ajutoarele, in valoare de 60 de milioane de euro, de care a beneficiat in perioada pandemiei, dupa scandalul provocat de dezvaluirile conform carora directorii companiei si-au acordat bonusuri,…

- Republica Moldova va incasa 600 de milioane de euro cu titlul de asistența financiara, in urmatorii trei ani, in cadrul unui plan menit a promova investiții care sa stea la baza redresarii durabile a Moldovei dupa criza provocata de pandemia COVID, se arata intr-un comunicat de presa emis miercuri de…

- Romania se apropie de patru milioane de persoane vaccinate Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. România se apropie de patru milioane de persoane vaccinate, iar cea mai mare rata de acoperire…

- Astfel, potrivit noilor reglementari, personalul imputernicit de catre ministrul Sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publica județene și a municipiului București va efectua zilnic acțiuni de monitorizare și verificare a paturilor ATI COVID-19 din unitațile sanitare care trateaza pacienți COVID-19…

- Investitiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au ajuns la 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fata de volumul tranzactionat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al companiei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit news.ro. “Investitiile…

- Mai mult de 3 milioane de oameni au murit pana acum in intreaga lume din cauza COVID-19, potrivit ultimelor date publicate de Universitatea Johns Hopkins, SUA. Cifra imbolnavirilor a sarit de 140 de milioane de persoane. Specialistii atrag atentia ca lupta nu este castigata inca, ba din contra, trebuie…