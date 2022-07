MAX AGRO şi DP Banat modernizează DN6 Sacu – Lugoj VEST – Una dintre cele mai importante firme de constructii din Vestul tarii, MAX AGRO, si antreprenorul Drumuri si Poduri Banat au efectuat in ultimele zile o lucrare de mare anvergura: frezare, eliminare tasari și așternere covor asfaltic pe DN 6 Sacu – Lugoj, jud. Timiș! Pentru a nu incurca circulatia, lucrarile se fac mai mult noaptea. Pana acum a fost frezat covorul asfaltic pe DN6 pe portiunea km 458+785-479+000, s-au facut tasari locale intre pozițiile kilometrice 479+000-494+100 si s-a asternut mixtura asfaltica de la km 482+957 pana la km 484+186. MAX AGRO si DPB vor mai realiza si intretinerea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

