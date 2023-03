Stiri pe aceeasi tema

- Faza optimilor de finala din Champions League continua, marți, 14 martie, cu alte doua meciuri pe muchie de cuțit: Manchester City – Leipzig (1-1 in tur) și FC Porto – Inter Milano (0-1 in tur). Fanii fotbalului care doresc sa traiasca mai intens meciurile favorite gasesc opțiunea Bet Builder, pe Betano, cu…

- Miercuri seara s-a incheiat manșa tur a optimilor de finala din UEFA Champions League. Manchester City a condus in Germania, dar Leipzig a egalat la 1, dupa o repriza secunda care i-a aparținut. Inter a dat lovitura in final, pe teren propriu, dupa ce Porto a ramas in inferioritate numerica, informeaza…

- Formatia Internazionale Milano a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Porto. in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Tot miercuri, Manchester City a remizat in deplasare cu Leipzig, scor 1-1, . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Leipzig - Manchester City, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 22 februarie, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Erling Haaland (22 de ani) continua evoluțiie extraordinare din Premier League. A reușit un hat-trick astazi, in Manchester City - Wolves 3-0, și a ajuns la 25 de goluri in 19 meciuri in Premier League. Cumparat in vara de Manchester City de la Dortmund cu 60 de milioane de euro, Haaland continua sa…

- Erling Haaland (22 de ani), „dubla” miercuri in victoria lui Manchester City, 3-1 cu Leeds, are acum 20 de goluri in 14 meciuri de Premier League. Alf-Inge, tatal sau, a reușit 18 in 181 de partide. Iar s-a starnit uraganul. Erling Haaland, inca doua goluri la Manchester City. Norvegianul are 20 de…

- Fotbalistul formatiei Manchester City, Kevin De Bruyne, a declarat ca norvegianul Erling Haaland, colegul sau de echipa, este atat de obsedat sa inscrie incat ar putea ajunge in cariera la 800 de goluri marcate, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kevin De Bruyne crede ca vedeta lui Manchester City, Erling Haaland, poate atinge recordurile lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și va ajunge cu ușurința la 800 de goluri marcate in cariera.