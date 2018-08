Math Around Us - un proiect finanţat prin Erasmus+

Profesorii și elevii de la 8 licee europene au realizat un manual de matematica aplicata in 8 domenii diferite, de la arta și muzica la stiințele de laborator și arheologie "Matematica este limba in care Dumnezeu a scris Universul", a spus Galileo Galilei odata. Dar matematica nu este intotdeauna un subiect popular. Elevii tind sa nu agreeze matematica, mai ales atunci cand nu reușesc sa obțina rezultatele academice dorite. Ei o percep, de obicei, ca un subiect abstract, cu puține aplicatii in situațiile reale. Dificultațile cu care se confrunta nu sunt numai din cauza cunoașterii insuficiente…