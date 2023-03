Stiri pe aceeasi tema

- Babele, 1-9 martie: Superstiții, tradiții și semnificații la inceputul primaverii. Cum și de ce se alege ”baba” Primele 9 sau 12 zile de la inceputul lunii martie ii sunt dedicate, in traditia populara, Babei Dochia, fiind cunoscute ca Zilele babei. Ele corespund cu zilele de urcus ale Babei Dochia…

- Primarul turdean Matei Cristian a transmis un mesaj la inceput de primavara dar și invitația de-a vizita Targul de Marțișor din Piața Tricolorului. Matei Cristian, primarul municipiului Turda: “Astazi, de 1 Martie, sarbatorim inceputul primaverii și nu exista o modalitate mai frumoasa de a celebra decat…

- Horoscop 1 martie 2023. Astrologii vin cu informații legate de modul in care va decurge prima zi de primavara pentru cele 12 semne zodiacale. Unii nativi au mare noroc la inceputul noului anotimp. Afla mai jos ce iți rezerva ziua de miercuri. Horoscop 1 martie 2023 Berbec. Prima zi de primavara aduce…

- Vreme de iarna anunța meteorologii la inceputul primaverii. In jumatatea de nord a țarii, pe arii restranse, se vor semnala ninsori, iar in regiunile sudice va ploua puternic. Temperaturile vor cobori noaptea panaa la minus 10 grade Celsius.

- Primavara nu aduce temperaturi ridicate. Meteorologii au emis deja mai multe avertizari de vreme rea. Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata trei alerte noi de vreme rea, incepand de sambata seara pana luni la ora 15.00. Meteorologii au menținut, totodata, o alerta de ploi puternice…

- Miercuri, 1 Martie, va fi Ziua Martisorului. In Romania , venirea primaverii se sarbatoreste intr-un mod unic, la inceputul lunii martie. In municipiul Carei, tarabele cu martisoare se afla amplasate in fata la Farmacia din Piața Avram Iancu și langa magazinul de legume-fructe de peste drum. Semnificatia…

- Targul Marțișorului se va desfașura in perioada 24 februarie – 8 martie 2023, in Piața Tricolorului. Programul targului este intre 12.00 și 17.00, in fiecare zi. Participanții la targ vor avea oportunitatea sa cumpere produse meșteșugarești, cum ar fi vase de ceramica și articole ornamentale din ceramica,…