Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat luni seara, la un post TV, cat ar trebui sa fie pensia in Romania pentru un trai decent, ministrul a spu: „N-am sa va raspund cu o cifra, pentru ca orice cifra voi spune eu acum cineva o sa vina și o sa spuna ca este prea mica sau este prea mare".„In concepția mea, daca Romania și-ar permite…

- ”A mai fost in Romania cand numarul de salariati a fost mai mic decat numarul de persoane aflate in pensie si nu au fost probleme, s-au platit pensiile. Insa nu e asta o explicatie, noi trebuie sa luam masuri, trebuie sa fim pro-activi, cum am fost pe perioada anului 2022”, a afirmat Marius Budai, luni…

- „12,5% este o creștere a valorii punctului de pensie, de la 1.586 de lei, la valoarea de 1.785 de lei. Depașim cu aceasta creștere acel ultravehiculat 40%. Sunt masuri care vor intra etapizat. Asta este deja in vigoare, chiar din data de 19 decembrie aceste cupoane de pensie aferente lunii ianuarie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca se schimba formula de calcul a pensiilor incepand cu ianuarie 2023. Prin urmare, toate pensiile vor fi recalculate, iar impactul va fi unul major asupra sistemului de pensii din Romania. Scopul acestor noi formule de calcul au rolul de a elimina toate inechitațile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca va exista un proiect de act normativ referitor la pensiile speciale, iar discutiile pe aceasta tema cu Comisia Europeana continua. „Liderii coalitiei, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au decis foarte clar ca nu va fi o ordonanta de urgenta, va fi un…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…

- Ministrul Muncii a venit cu anunțul momentului despre pensiile romanilor. Acesta nu promite ca pensiile vor crește cu rata inflației. Oficialul a dezvaluit și un procent pentru majorarea minima, dar și procentul cerut de președintele țarii. Marius Budai a subliniat ca șeful statului gandește acum ca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 27 octombrie, la Antena 3, ca pensiile se vor majora „cel putin cu 10%” din 1 ianuarie 2023, dar a precizat ca nu vrea sa faca „o licitație de procente” și ca prefera sa ramana rezervat, referitor la o posibila majorare cu 15%.Budai a spus ca PSD a propus…