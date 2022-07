Măsuri speciale din cauza caniculei din Marea Britanie Valul de caldura neobișnuit pentru marea Britanie a determinat serviciile de sanatate sa iamasuri suplimentare. Serviciile de ambulanța au fost suplimentate cu personal, iar mesaje catre populație sunt transmise permanent. Mai multi operatori de gestionare a apelurilor si capacitate suplimentara pentru linia de asistenta 111 sunt cele mai importante masuri luate pentru prima parte a saptamanii, a precizat secretarul pentru Sanatate Steve Barclay, citat de BBC . Oficialul a indemnat publicul sa aiba grija de rudele si vecinii vulnerabili. A fost declarata o urgenta nationala si a fost emis un cod… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

