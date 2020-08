Stiri pe aceeasi tema

- Timișul, alaturi de alte șase județe din Romania, a fost introdus pe lista ”zonelor de risc COVID-19”, conform autoritaților germane. MAE transmite ce implica acest lucru pentru cetațenii romani care vor sa intre in Germania.

- Deși la nivel național numarul de noi cazuri de infectare bate, de la o zi la alta, recordul, in județul Timiș s-a luat decizia ridicarii carantinei in localitațile unde fusese impusa. Este vorba despre orașul Faget și localitațile Colonia Mica, Temerești și Bichigi. Motivul oficial oferit de autoritați:…

- Locuitorii din 24 de judete din Romania sunt incluși de autoritațile din Belgia, incepand de sambata, intr-o lista a regiunilor din „Zona Rosie”. Carantina si testarea vor fi obligatorii pentru persoanele care provin din aceste județe si care vor sa calatoreasca in Belgia, transmite Ministerul Afacerilor…

- In localitatea Faget au fost confirmati cu noul COVID-19 un numar de 47 de oameni, iar peste 100 de contacti au fost trimisi in izolare. Carantina a fost instaurata pe o perioada de 14 zile in localitatile Faget, Bichigi, Temeresti si Colonia Mica, unde peste 7.000 de locuitori sunt afectati, anunța…

- Timișul a inregistrat, astazi, o nedorita premiera, județul avand primul oraș din Romania intrat oficial in carantina, Faget. Au intrat in carantina... The post Situația devine ingrijoratoare in Timiș. Patru localitați din județ sunt oficial in carantina. Spitalul de campanie din Timișoara este plin…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de duminica, 12 iulie, autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2 Iulie 020, de la ora 00.00. Condițiile de intrare vizeaza clasificarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Bonn au facut demersuri in regim de urgenta pe langa autoritatile locale si compania de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck pentru a solicita luarea de masuri privind gestionarea…