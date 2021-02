Masuri noi in Suedia. Cetatenilor straini li se cere un test COVID-19 negativ la intrarea in tara Cetatenii straini care vor calatori de sambata in Suedia vor trebui sa prezinte la intrarea in tara un test negativ la coronavirus efectuat cu cel mult 48 de ore in urma, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, transmite Reuters.



Decizia a fost luata la recomandarea de saptamana trecuta a Agentiei de sanatate publica, cu scopul de a preveni raspandirea noilor variante ale coronavirusului.



Anuntul premierului



'Incepand de sambata, 6 februarie, cetatenii straini care doresc sa intre in Suedia vor trebui sa arate un test negativ la COVID-19. Fara asa ceva nu vor

Sursa articol si foto: business24.ro

