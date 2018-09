Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizatii neguvernamentale semnaleaza autoritatilor vineri, de Ziua Internationala a Supradozei, ca sunt necesare masuri pentru prevenirea mortilor cauzate de supradoza din cauza drogurilor. ‘In 2018, serviciile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri din Bucuresti, practic,…

- Violeta Stoica “Apa curata” de la fantana din sat, neinfestata cu bacterii și nepoluata cu nitriți și nitrați, sau siguranța pe care o confera o rețea de alimentare cu apa par a fi departe de realitate in unele localitați ale județului Prahova. Potrivit unui raport intocmit de catre reprezentanții Direcției…

- Si in anul scolar 2017 – 2018, Agentia Nationala Antidrog (ANA) a continuat implementarea, la nivel national, o unor proiecte de prevenire a consumului de droguri in unitatile de invatamant, pentru a cresterea nivelul de informare, educare si constientizare a populatiei prescolare si scolare, in vederea…

- Poliția Locala a Primariei Sectorului 2 a primit Diploma de excelența din partea Agentiei Nationale Antidrog, ca o recunoastere a contribuției deosebite și, pentru sprijinul acordat in lupta impotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Inca de la infiintarea sa, Politia Locala Sector 2 colaboreaza…

- In concordanța cu misiunea instituționala și implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale…

- In concordanța cu misiunea instituționala și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale in marcarea „Zilei Internationale impotriva traficului si…

- Un incident halucinant in și la propriu și la figurat s-a petrecut zile trecute la Turda. Un adolescent, consumator de de droguri, a urcat impreuna cu un amic, in varsta de 23 de ani, in Cetatea Turda Veche pentru a consuma.

- Un numar de 13.000 de seringi de unica folosinta si 400 tuburi de gel heparina, achizitionate din fondurile alocate Agentiei Nationale Antidrog, prin Programul national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015 - 2018, vor fi distribuite pentru a…