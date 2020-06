Măsuri impuse de ITM pentru deficiențele constatate în luna mai 2020 ​RELATII DE MUNCA In luna mai 2020 Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 89 controale, fiind dispuse 253 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 24 sanctiuni contraventionale, din care 8 avertismente si 16 amenzi in valoare de 325.300 lei. In timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la munca fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa. Au fost depuse 2 contracte colective de munca si 0 acte aditionale la contactul colectiv de munca. “Principalele… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

