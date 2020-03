Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf, a solicitat duminica șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in contextul raspandirii coronavirusului."Sunt aspecte pe care nu putem sa le controlam complet.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca in acest moment nu se pune in discutie in tara noastra izolarea sau inchiderea unui oras, dupa aparitia celui de-al treilea caz de coronavirus din Timisoara. El afirma ca decizia de izolare a unui oras nu este luata la nivel…

- Șase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani depistat pozitiv cu coronavirus au fost identificate, marți,de catre autoritațile din județul Timiș.Acestea se afla deja izolate la domiciuliu și in cel mai scurt timp urmeaza sa fie testate, anunța News.ro.De altfel, Raed Arafat, seful…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania și a facut apel la calm, in condițiile in care oamenii golesc rafturile hipermaketurilor, influențați și de știrile false alarmiste care

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o conferința d...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, referitor la femeia revenita la Buzau dintr-o localitate din Italia aflata in carantina din cauza coronavirusului, ca ea trebuia sa declare in primul rand din ce zona vine cand a trecut granita, nu cand a ajuns…

- Romanii care vin din Italia trebuie sa informeze autoritațile din Romania cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriana etc., pentru a se urma procedurile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, a spus Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),…