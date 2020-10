Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca va discuta cu primarul general, Nicusor Dan, dupa ce acesta depune juramantul, pentru a lua decizii privind cresterea capacitatii de tratare a bolnavilor de COVID in spitalele din Capitala, mentionand ca nu pot fi mutati pacienti din Bucuresti doar pentru…

- Comuna Fantanele din judetul Constanta a inregistrat o incidenta de 6,01 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, iar autoritatile au precizat ca nu iau in calcul carantinarea acestei localitati, avand in vedere ca cele mai multe cazuri provin dintr-un focar, persoanele respective fiind izolate,…

- Masuri suplimentare de protectie in București Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a decis, în sedinta din aceasta dupa-amiaza, masuri suplimentare de protectie ce vor fi aplicate cel putin pentru urmatoarele 14 zile în Capitala, în urma cresterii incidentei cazurilor…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta s-a reunit luni, de la ora 15, si urmeaza sa ia noi masuri anti-COVID-19 pentru a preveni o raspandire si mai accentuata a bolii. DSP Bucuresti a inaintat spre aprobare CMBSU urmatoarele propuneri: -Purtarea mastii de protectie, astfel…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. „Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va constata depașirea pragului de 3 la mie și va lua…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica implementarea in Capitala a restrictiilor prevazute pentru localitatile care depasesc rata de infectare cu noul coronavirus de trei cazuri la o mie de locuitori – purtarea mastii in spatii publice cursuri online, inchiderea cinematografelor, restaurantelor,…

- "Este vorba despre 17 scoli care au trecut din scenariul galben in scenariul rosu pentru 14 zile", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Roxana Cercel, conform Stiripesurse. Intrebata daca este posibil ca toate unitatile de invatamant…

- Reactia vine in contextul in care Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va discuta marti asupra masurilor propuse de catre DSP Bucuresti, in conditiile in care, luni, rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, in Capitala a fost de 1,86. „Nu sunt restrictii pe care le-am impus acum.…