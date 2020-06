Stiri pe aceeasi tema

- Guggenheim din Bilbao a devenit luni primul mare muzeu care si-a redeschis portile in Spania, unde masurile de relaxare a restrictiilor vizeaza deja peste 70% din populatie care s-a putut bucura de plaje si de restaurante, relateaza AFP. Muzeul Guggenheim, din Tara Bascilor (nord), s-a…

- Premierul Benjamin Netanyahu a anuntat, intr-o interventie televizata, noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei COVID-19, care privesc, printre altele, suspendarea restrictiilor de miscare pentru cetateni, informeaza AFP si dpa, titrate de Agerpres. Pana in prezent israelienii…

- Dupa ce saptamana trecuta au fost redeschise saloanele de frumusețe, peste doua saptamani urmeaza piețele și centrele comerciale. Restaurantele ar putea reincepe sa funcționeze de la jumatatea lunii iunie.Ministerul Sanatații din Israel a anunțat ca renunța la o serie de masuri restrictive, iar primul…

- Primul ministru polonez Mateusz Morawiecki a anunțat astazi ca hotelurile și centrele comerciale din țara vor fi redeschise pe 4 mai. Mai multe masuri pentru dezghețarea economiei, inclusiv redeschiderea restaurantelor, vor fi anunțate la o data ulterioara. Școlile preșcolare vor avea opțiunea sa se…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat pentru Antena 3 ca primele masuri de relaxare a restricțiilor de circulație vor fi luate incepand cu luna mai. "Cel puțin pe durata acestei stari de...

- Rusia a raportat 2.558 de noi cazuri de coronavirus, o crestere record in decurs de 24 de ore. Numarul total de contaminari a ajuns la 18.328 la nivel national.Moscova a lansat un sistem electronic de permise care intareste controlul carantinei.Aceste permise se refera la deplasarile cu masina sau cu…

- "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare pana in 30 aprilie inclusiv", a declarat Vladimit Putin, intr-un discurs televizat, adaugand "salariile angajatilor vor fi mentinute". Aceasta masura, in vigoare din 28 martie in Rusia, "a permis sa se castige timp", dar "varful epidemiei in lume…

- Masuri drastice luate de autoritați: in intervalul orar 22-6 deplasarea oamenilor este restricționata, cu cateva excepții. Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au susținut in aceasta seara, cu incepere de la ora 21, o declarație de presa…