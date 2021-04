Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de camioane s-au format, marti, pe mai multi kilometri inainte de principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria, iar la Nadlac II si Varsand se asteapta cel putin sase ore pentru tranzitare. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la granite, de pe site-ul Politiei…

- Ca in fiecare inceput de saptamana, in urma restrictiilor de circulație in perioada week-end-ului de pe teritoriu Ungariei, cand autovehiculele de transport marfa nu au circulat pe teritoriul statului vecin, la aceasta ora in punctele de trecere a frontierei de la granița comuna, se inregistreaza timpi…

- Coloane mari de camioane s-au format, marti dimineata, in principalele puncte de trecere de la frontiera cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, din cauza restrictiilor aplicate traficului greu pana luni seara, astfel ca soferii asteapta intre 80 si 420 de minute pentru a ajunge la controlul…

- Peste șase ore așteapta șoferii camioanelor, marți dimineața, la frontiera Varșand pentru a ajunge la controlul de frontiera de la granița cu Ungaria. La vama Nadlac II timpul de așteptare este de cinci ore pentru a ieși din Romania, iar autostrada Arad-Nadlac este, din nou, aglomerata de camioane.…

- 14 cetațeni din Afganistan și Pakistan au fost prinși la Vama Nadlac ascunși in TIR-uri, incercand astfel sa treaca in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, aceștia erau ascunși...

- Ca urmare a faptului ca se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta pentru a intra in Ungaria, iar autoritatile maghiare efectueaza verificari suplimentare pentru acest tip de mijloace de transport, in prezent, in punctele de trecere a frontierei de la granita comuna, se inregistreaza…

- Ca urmare a faptului ca in aceasta perioada se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta pentru a intra in Ungaria, iar in timpul noptii aplicatia folosita de autoritatile maghiare pentru verificarea camioanelor nu a functionat timp de aproximativ doua ore, in prezent, in punctele…

- Un cetatean din Republica Moldova este cercetat penal de autoritatile romane, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a incercat sa intre in Romania cu un permis de conducere fals, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.…