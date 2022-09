Reducerea consumului energetic cu 15% la nivelul țarilor membre UE nu mai e o rugaminte, ci o obligației. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat care sunt primele masuri care se iau in Romania. „La noi in Romania lucrurile se pot face, avem o marja de manevra mai mare decat in celelalte state. In zona casnica și non casnica e loc de schimbare a corpurilor de iluminat cu corpuri de iluninat economice, lucru care se poate face deja. Am mai avut o propunere cu privire la reducerea TVA. Colegii mei au luat act de ea”, a spus Popescu in ședința de guvern. „Va rog ca acest lucru sa fie facut…