Măsuri COVID-19. ANUNȚ ministrul Sănătății: Vrem să testăm toți bucureștenii „Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, pana la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5 milioane de teste. Acesta este primul necesar la nivel național. Astazi (miercuri, 25 martie - n.red.) am pregatit un protocol cu domnul profesor Streinu-Cercel , care va fi validat si dorim sa implementam un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud si sa testam toti cetatenii din Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

