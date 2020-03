Stiri pe aceeasi tema

- Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical, in prezent, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei…

- In județul Alba sunt 138 de persoane care trebuie sa respecte condiții de izolare la domiciliu, așa cum prevede protocolul dispus de Ministerul Sanatații, potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba. Numarul acestora a crescut fața de joi, cand erau raportate 116 cazuri de monitorizare la domiciliu…

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica. Credincioșii pot saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei.

- Unitatile scolare din Craiova au luat masuri sporite de igiena. Copiii dar si cadrele didactice trec prin triaj epidemiologic zilnic, iar in cazul in care prezinta simptome virale sunt trimsi acasa. In plus managerii spun ca se fac dezinfectie suplimentara., In situatiile in care au aparut cazuri de…

- S-a intamplat in dimineața primei zile de Craciun, miercuri, 25 decembrie, iar Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța: ”Miercuri, 25.12.2019, in jurul orelor 0530, la nivelul Penitenciarului Giurgiu, pe fondul unei altercatii spontane intre doua persoane private de libertate clasificate in…

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula. Cei doi erau inchiși in regim de maxima siguranța, relateaza Mediafax. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari…