"In data de 3 august, insarcinatul cu afaceri al Romaniei in Federatia Rusa, Cosmin Constantin Ionita, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost inmanata o nota din partea ministerului privind introducerea de cote pentru numarul de personal al institutiilor diplomatice si consulare ale Romaniei in Rusia, ca raspuns simetric la limitele impuse Ambasadei Rusiei la Bucuresti si Consulatului General al Federatiei Ruse la Constanta", a precizat institutia diplomatica a Federatiei Ruse."Luand in considerare politica neprietenoasa dusa cu consecventa de autoritatile romane fata de Federatia…