Stiri pe aceeasi tema

- Masura carantinei zonale va fi ridicata incepand de vineri, 16 aprilie, de la ora 22.00, pentru localitațile Glina, Tunari și 1 Decembrie din județul Ilfov. Tot de vineri, de la ora 22.00 se prelungește carantina cu 7 zile pentru orașul Popește-Leordeni, potrivit Prefecturii Ilfov.Decizia incetarii…

- Prefectura Ilfov anunta ca a fost prelungita cu sapte zile carantina in localitatile Berceni si Otopeni, iar comuna Cernica iese din carantina. ”Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica,…

- Carantina a fost prelungita cu 7 zile in comuna Mogoșoaia, incepand de miercuri seara, de la ora 22.00, se arata in comunicatul transmis de Prefectura Ilfov . Incidența cumulata a cazurilor COVID este de 5 la mia de locuitori in aceasta localitate. Cea mai mare rata de incidența la nivel național se…

- Prefectura Ilfov anunta prelungirea carantinei pentru localitatile Chiajna, Cornetu si Dragomiresti-Vale. In Chiajna, unde rata de infectare este de 11,15 la mie, carantina se prelungeste cu 14 zile, iar in celelalte localitati cu 7 zile. ”Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia…

- Este vorba de localitatile Pantelimon, Voluntari, Domnesti și Jilava , unde carantina se prelungeste cu 14 zile, incepand de sambata seara, ora 22.00, informeaza Institutia Prefectului Judetului Ilfov. Rata de infectare in județul Ilfov ramane cea mai ridicata din țara. Potrivit ultimului bilanț transmis…

- Masura de carantina zonala se prelungeste cu 14 zile pentru localitatile Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari, incepand de sambata seara, ora 22,00, a informat Institutia Prefectului Judetului Ilfov. "Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov…

- Alte cinci localitați din județul Ilfov intra in carantina. In judetul Ilfov se inregistreaza cea mai mare incidenta de infectare cu COVID-19 din Romania. Rata infectarilor cu Covid-19 este in Ilfov de 9,45 cazuri la mia de locuitori. Cele cinci localitați care intra in carantina sunt Cernica, Balaceanca,…

- Comuna ilfoveana Glina, cu satele apartinatoare Glina, Catelu si Manolache, a intrat in carantina pentru doua saptamani incepand de vineri seara, de la ora 22,00, conform unei informari transmisa de catre Prefectura Ilfov, potrivit AGERPRES. "Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre…