Stiri pe aceeasi tema

- Austria a introdus obligativitatea purtarii mastilor de protectie de tip FFP2 pentru cei cu varste de peste 14 ani in mijloacele de transport, magazine, locurile de prestare a serviciilor si in cabinetele medicale.

- Maștile FFP2 sunt obligatorii in mijloacele de transport, magazine, locuri de prestare a serviciilor si cabinete medicale. Potrivit studiilor, aceste maști asigura o protecție mai buna, blocand 95% din aerosoli.Masura trebuie respectata și de profesori, lucratorii din depozite si functionarii din serviciul…

- Austriecii inlocuiesc de azi mastile faciale de panza cu masti de protectie de tip FFP2, devenite obligatorii pentru cei cu varste de peste 14 ani in mijloacele de transport, magazine, locurile de prestare a serviciilor si cabinetele medicale, anunța agerpres . „Aceasta este necesar din cauza variantelor…

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Europa. Germania și Austria au impus deja purtarea lor in spații comune. In timp ce din ce in ce mai multe tulpini de coronavirus sunt descoperite in intreaga lume, normele in ceea ce privește maștile de protecție se schimba. Masca de tip FFP 2 devenit obligatorie…

- Germania va anunta astazi noi restrictii pentru controlul Pandemiei Covid-19, dar guvernul regional al Bavariei a impus obligatia purtarii mastilor de protectie de tip FFP2 in mijloacele de transport in comun – incepand de luni –considerand ca masca de protectie obisnuita nu mai este suficienta.

- Potrivit statisticilor, cazurile de COVID-19 au explodat dupa introducerea obligativitații maștilor. Centrul pentru medicina al Universitații Oxford spune ca maștile nu aveau efect nici in intreruperea gripei sezoniere. Cazurile au explodat dupa introducerea maștilor Potrivit datelor extinse din Europa…

- InfoCons revine joi cu o noua alerta privind 8 tipuri de maști de protecție care nu corespund normelor. Totalul maștilor neconforme ajunge la 131 tipuri. „Atenție! Inca opt maști de protecție neconforme! Total 131 maști de protecție neconforme!”, transmite InfoCons. Astfel, in Europa,…

- Ce grad de protecție au maștile, în funcție de tipul acestora? Maștile de protecție sunt obligatorii atât în spațiile publice deschise, cât și în cele închise. Însa, care sunt cele mai bune maști pentru a ține la distanța…