Ce spune primarul Chitac, cu privire la incidentul in care a fost implicat presedintele CJC, Mihai Lupu

La data de 02.04.2023, in mediul online a aparut in mediul online un clip video cu o inregistrare din 17.11.2021 de pe camera unui politist local, in care apar si presedintele Consiliului Judetean… [citeste mai departe]